Як повідомили в патрульній поліції, усе сталося ще 1 червня.
До інспекторів звернулися мешканки Дніпра, яких обікрали в маршрутці. Приїхавши на виклик, патрульні дізналися, що невідомий злодій у однієї із жертв витягнув телефон, а у другої жінки – гаманець з грошима та прикрасами. Коли пасажирки помітили пропажу своїх речей, злодій вже втік у невідомому напрямку.
Втім, через годину, під час опрацювання території, патрульні зустріли чоловіка, який за зовнішністю був схожий на крадія. Громадянина побачили в одному з дворів. Коли чоловіка зупинили, щоб поспілкуватися, то той занервував, а перед цим щось викинув у сміттєвий бак.
Перевіривши вміст смітника, патрульні побачили гаманець та мобільний телефон, який чоловік вкрав у маршрутці.
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