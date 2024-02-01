У Марганці жінка допомогла 83-річній пенсіонерці вийти з автобусу і привласнила її пакет з гаманцем

У Марганці жінка допомогла 83-річній пенсіонерці вийти з автобусу і привласнила її пакет з гаманцем та телефоном.

Слідчі повідомили зловмисниці про підозру, розповіли в поліції.

Зловмисниця заклала викрадений телефон на ім’я знайомого до ломбарду, а гроші витратила на власні потреби.Подія сталася 13 січня близько 13.30 на одній із зупинок громадського транспорту по вулиці Київській. 82-річній жінці вийти з автобусу допомогла інша пасажирка. Потім зловмисниця перевела бабусю через дорогу та залишила у себе пакет пенсіонерки. В ньому знаходився гаманець, телефон та продукти харчування.

Поліцейські встановили особу фігурантки. Нею виявилася раніше неодноразово засуджена за майнові злочини 51-річна місцева жителька. Телефон правоохоронці вилучили та повернули власниці.

У Марганці жінка допомогла 83-річній пенсіонерці вийти з автобусу і привласнила її пакет з гаманцем30 січня за погодженням з Нікопольською окружною прокуратурою жінці повідомили про підозру у крадіжці за ч.4 ст.185 КК України.

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