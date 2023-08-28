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У майже зневодненому Кривому Розі з’явилася перша нова вода

Сьогодні 15:30
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До Кривого Рогу вже постачають воду з нового водогону.

Новости Днепра про У майже зневодненому Кривому Розі з'явилася перша нова вода

Про це повідомив Олександр Вілкул. 

Вода від нового водогону Інгулець – “Південне” вже у Карачунівському водосховищі. Система каналів після прочистки спрацювала.

Очікується, що через пару тижнів з водою буде легше. З запуском першої лінії водогону на початку серпня ситуація значно покращилася. Наразі комунальники Кривого Рогу стикнулися з гідроударами, які рвуть систему. Щоб цього не було та для покращення якості води, треба відмовитися від постійних включень та відключень.

Нагадаємо, через руйнацію Каховської ГЕС на початку червня значна частина Дніпропетровщини залишилася без води. На Криворіжжі ситуація була дещо краща. Три місяці містяни могли користуватися запасами з Карачунівського водосховища, проте влада оголосила режим тотальної економії. 

Згодом Мінінфраструктури виділило кошти на будівництво нових магістральних водогонів, які дозволять брати воду з Інгульця. Проєкт складався з трьох ділянок загальною протяжністю майже 150 км. Уже запрацювала перша нитка, згодом очікується запуск ще двох ділянок Марганець – Нікополь – Покров (довжина 40,9 км) і Запоріжжя – Томаківка – Марганець (76,7 км).

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Новости Днепра про У майже зневодненому Кривому Розі з'явилася перша нова водаУкраїнська Новости Днепра про У майже зневодненому Кривому Розі з'явилася перша нова водаРусский

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