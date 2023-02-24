У магазини Дніпра могли потрапили небезпечні фрукти

В Україну завезли небезпечні фрукти.

Так, за повідомленням Держпродспоживслужби, до України могли потрапити небезпечні лайми.

Фахівці повідомляють, що у лаймах, які завезли до України з Бразилії знайшли отруйний пестицид – диметоат. Відомо, що імпортом займалася київська фірма ТОВ “ТС ПЛЮС”, яка експортувала фрукти від бразильської Brasfresh Importacao E Exportacao LTDA, Brazil; оптовик: Anaco Greeve International, Netherlands.

Держпродспоживслужба в Дніпропетровській області попереджає щодо можливості появи небезпечних лаймів у торгівельних мережах на території області.

При виявленні даного продукту в обігу терміново повідомляти Головне управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області за тел. (099) 723 16 99.

Диметоад – контактний пестицид, який використовують для боротьби зі шкідниками. Він заборонений до використання в ЄС. Речовина відноситься до класу фосфорорганічних сполук (складний ефір фосфорної кислоти). Має системну активність, кишкову і контактну дію.

Використання недозволених пестицидів на харчових культурах може бути шкідливим для здоров’я людини. А висока концентрація цих речовин може призвести до проблем з нервовою системою.

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