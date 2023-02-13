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  • У магазинах на Дніпропетровщині може продаватися небезпечний напій із Франції

У магазинах на Дніпропетровщині може продаватися небезпечний напій із Франції

Сьогодні 19:15
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В Україну із Франції завезли концентрований напій, в якому виявили занадто високий вміст барвника E 124 (Понсо 4R).

Новости Днепра про У магазинах на Дніпропетровщині може продаватися небезпечний напій із Франції

У Дніпропетровській області на полицях магазинів може продаватися небезпечний напій із Франції під торговою маркою виробника Georges Monin.

Про це повідомляє ГУ Держпродспоживслужби в Дніпропетровської області. Товар потрапив до України через місто Київ.

Такий напій небезпечно вживати, адже він може спровокувати розвиток онкологічних захворювань. Крім того, добавка E 124 є сильним алергеном, і може викликати анафілактичний шок, або приступ задухи в астматиків і людей з неприйняттям аспірину. 

Новости Днепра про У магазинах на Дніпропетровщині може продаватися небезпечний напій із Франції

І хоча ця добавка використовується (самостійно, або у сполуках з іншими барвниками) при фарбуванні продуктів у кондитерської промисловості, у виробництві напоїв, морозива, пудингів, десертів, фруктових консервів, у деяких країнах барвник E 124 входить до списку заборонених речовин.

У Держпродспоживслужбі зазначили, що товар міг потрапити до Дніпропетровської області. Якщо ви раптом знайшли в магазинах продукт фірми Georges Monin, повідомте про це відповідні органи за телефоном (099) 723-16-99. 

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Новости Днепра про У магазинах на Дніпропетровщині може продаватися небезпечний напій із ФранціїУкраїнська Новости Днепра про У магазинах на Дніпропетровщині може продаватися небезпечний напій із ФранціїРусский

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