У львівському готелі мешканець Дніпра влаштував стрілянину 

Про це розповіли в обласній поліції Львівщини.
Зазначається, що інцидент трапився вранці 4 грудня, у львівському готелі. До поліції звернулися працівники і розповіли, що невідомий погрожував зброєю.
Як з’ясували поліціянти, що прибули на виклик, між двома компаніями стався конфлікт в готельному ресторані. У якийсь момент 24-річний дніпрянин двічі вистрелив з пістолета гумовими кулями.
На щастя, постраждалих немає, а буйного мешканця Дніпра затримали правоохоронці. Тепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
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