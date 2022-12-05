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У львівському готелі мешканець Дніпра влаштував стрілянину 

Сьогодні 14:45
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У Львові дніпрянин влаштував стрілянину. 

Новости Днепра про У львівському готелі мешканець Дніпра влаштував стрілянину 

Про це розповіли в обласній поліції Львівщини.

Зазначається, що інцидент трапився вранці 4 грудня, у львівському готелі. До поліції звернулися працівники і розповіли, що невідомий погрожував зброєю.

Як з’ясували поліціянти, що прибули на виклик, між двома компаніями стався конфлікт в готельному ресторані. У якийсь момент 24-річний дніпрянин двічі вистрелив з пістолета гумовими кулями. 

На щастя, постраждалих немає, а буйного мешканця Дніпра затримали правоохоронці. Тепер йому загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У львівському готелі мешканець Дніпра влаштував стрілянину Українська

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