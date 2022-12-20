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  • У літньої пари переселенців у Дніпрі поцупили песика, що був єдиною відрадою

У літньої пари переселенців у Дніпрі поцупили песика, що був єдиною відрадою

Сьогодні 15:13
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Ця сумна історія сталася у Дніпрі учора ввечері.

Новости Днепра про У літньої пари переселенців у Дніпрі поцупили песика, що був єдиною відрадою

У 83-річних переселенців із Харкова невідомі в районі проспекту Яворницького поцупили песика – йоркширського тер’єра, який був єдиною відрадою для літніх людей.

Про це написав їхній син у соцмережі.

Їхнє серце розривається, обшукали весь район. Ймовірно, хтось забрав, – написав чоловік.

Новости Днепра про У літньої пари переселенців у Дніпрі поцупили песика, що був єдиною відрадою

Та попросив повернути песика господарям!

Собачка був в блідо-рожевому костюмчику з капюшоном. Відгукується на “Бусік”. Контакт @atolex (Telegram), номер: 050-462-05-97.

Не будьте байдужими!

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Новости Днепра про У літньої пари переселенців у Дніпрі поцупили песика, що був єдиною відрадоюУкраїнська Новости Днепра про У літньої пари переселенців у Дніпрі поцупили песика, що був єдиною відрадоюРусский

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