У літньої пари переселенців у Дніпрі поцупили песика, що був єдиною відрадою

У 83-річних переселенців із Харкова невідомі в районі проспекту Яворницького поцупили песика – йоркширського тер’єра, який був єдиною відрадою для літніх людей.
Про це написав їхній син у соцмережі.
Їхнє серце розривається, обшукали весь район. Ймовірно, хтось забрав, – написав чоловік.
Та попросив повернути песика господарям!
Собачка був в блідо-рожевому костюмчику з капюшоном. Відгукується на “Бусік”. Контакт @atolex (Telegram), номер: 050-462-05-97.
Не будьте байдужими!
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