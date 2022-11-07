У лісі в Придніпровську пиляють здорові дерева: серед них – вільха з охоронним статусом

У Дніпрі у лісі, що напроти Самарського виконкому, компанія "Агромак Дніпро" за замовленням департаменту парків та рекреації Дніпровської міської ради почала спилювати, як зазначено в актах, сухі та аварійні дерева.

Усього – 65, серед них берест, сосна, дуб, береза, акація, тополя, клен, абрикос.

Але по факту частина дерев виявилася здоровими. Крім того, підрядник спиляв набагато більше дерев, ніж заявлено в актах. Можливо, у такий спосіб “Агромак Дніпро” відпрацьовує ті мільйони, які компанія отримала за роботу.

Також спиляли 42 вільхи, якої взагалі немає в актах. Зазначимо, вільха має статус дерева під особливою увагою, його взагалі не можна спилювати.

Як зазначають місцеві мешканці, берест у цьому лісі взагалі не росте. А от справжній сухостій у лісі так і залишився.

Зазначимо, ціна договору за спил дерев – 4 млн 470 тис. грн.

Серед тих, хто підписував дозволи на спил дерев, Катерина Гопайца – в.о. директора КП “Парк культури та відпочинку Придніпровський ДМР”.

Сьогодні, 7 листопада, місцеві мешканці вийшли на протест. Вони не хочуть, щоб хтось знищував здорові дерева, які і далі можуть рости та служити легенями нашої планети.

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