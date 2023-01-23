У лікарнях Дніпра досі перебувають 18 травмованих внаслідок ракетного удару: що відомо про їх стан

18 постраждалих внаслідок ворожого удару по багатоповерхівці Дніпра досі перебувають у лікарні.

Про це на брифінгу повідомив заступник директора департаменту охорони здоров’я ДніпроОВА Олексій Григорук.

За його словами, допомогу у лікарнях отримали загалом 84 людини, з них – 16 дітей. Наразі в стаціонарі перебуває 18 осіб, серед них 1 дитина, 4 людини – внутрішньо-переміщені особи.

Олексій Григорук зауважив, що серед потерпілих уже немає тяжких, усіх перевели з реанімації до звичайних палат. Зазначається, що їм всім надають необхідну медичну та психологічну допомогу.

Серед 46 загиблих 3 людини померли від отриманих травм в лікарнях. Також серед них 4 медичних працівника.

Не вдалося врятувати трьох поранених, вони померли на лікарняних ліжках. У числі загиблих через ракетний удар — четверо медичних працівників: троє стоматологів та медична сестра”, — розповів Григорук.

Крім цього, ракетний удар повністю зруйнував сьому амбулаторію центру первинної медико-санітарної допомоги №4.

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