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  • У лікарні восьмеро постраждалих через ракетний удар по Дніпру біля освітнього закладу

У лікарні восьмеро постраждалих через ракетний удар по Дніпру біля освітнього закладу

Сьогодні 18:45
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У Дніпрі зросла кількість постраждалих внаслідок атаки на житловий квартал.

Новости Днепра про У лікарні восьмеро постраждалих через ракетний удар по Дніпру біля освітнього закладу

До 13 збільшилась кількість травмованих внаслідок ракетного удару по Дніпру, серед них — пʼятеро дітей. Вісім людей ушпиталили у стані середньої тяжкості, повідомив керівник ОВА Лисак.

Раніше повідомлялося про 9-х постраждалих, серед яких четверо – діти. Школярів поранило уламками скла, коли вони бігли до укриття. 

Через удар вибиті вікна, є пошкодження приміщень. На парковці загорілися автівки. Деталі ще уточнюють. На місці працює ДСНС та комунальники.

Фото: Суспільне

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Новости Днепра про У лікарні восьмеро постраждалих через ракетний удар по Дніпру біля освітнього закладуУкраїнська Новости Днепра про У лікарні восьмеро постраждалих через ракетний удар по Дніпру біля освітнього закладуРусский

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