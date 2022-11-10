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  • У лікарні помер спортивний тренер Віктор Чорнокун, який потрапив в автомобільну аварію

У лікарні помер спортивний тренер Віктор Чорнокун, який потрапив в автомобільну аварію

Сьогодні 19:45
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Сьогодні, 10 листопада, зупинилося серце 27-річного Віктора Чорнокуна, який потрапив у ДТП в Саксаганському районі Кривого Рогу. Чоловік помер у лікарні.

Новости Днепра про У лікарні помер спортивний тренер Віктор Чорнокун, який потрапив в автомобільну аварію

Про смерть криворіжця повідомила Криворізька федерація рукопашного бою у соцмережі.

4 листопада чоловік був за кермом легковика Chevrolet Niva і, ймовірно, не впорався з керуванням та врізався в дерево. Внаслідок чого його з важкими травмами госпіталізували до міської лікарні. Майже тиждень медики боролися за життя спортсмена, але врятувати його не вдалося.

Разом із Віктором Чорнокуном у той день був і його товариш – Антон Дубовик, теж тренер, спортсмен, військовий. Чоловік сидів на пасажирському місці та від отриманих травм помер на місці. З ним попрощалися 9 листопада на Центральному кладовищі.

«Сьогодні зупинилось серце тренера, авторитета для вихованців, та молодої людини з великої літери Чорнокуна Віктора. Ти назавжди в наших серцях», – зазначили в Криворізькій федерації рукопашного бою.

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Новости Днепра про У лікарні помер спортивний тренер Віктор Чорнокун, який потрапив в автомобільну аваріюУкраїнська Новости Днепра про У лікарні помер спортивний тренер Віктор Чорнокун, який потрапив в автомобільну аваріюРусский

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