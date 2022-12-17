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  • У лікарні помер один із поранених під час ракетного удару по будинку в Кривому Розі

У лікарні помер один із поранених під час ракетного удару по будинку в Кривому Розі

Сьогодні 14:50
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Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі зросла до 5 людей.

Новости Днепра про У лікарні помер один із поранених під час ракетного удару по будинку в Кривому Розі

51-річний чоловік, який вчора постраждав під час ракетного удару по житловому будинку в Кривому Розі, помер в лікарні. Про це пише “Суспільне Дніпро”.

За словами медиків, чоловіка з тяжкими травмами відвезли до операційної, але лікарі не змогли врятувати постраждалого. Таким чином, кількість загиблих зросла до п’яти. Раніше повідомлялося, що з-під завалів дістали тіла 64-річної жінки, молодого подружжя та їхнього півторарічного сина.

Зазначається, що усього у цей медзаклад доставили 4 травмованих під час ракетного удар. Ще один поранений наразі перебуває у відділенні політравми в стані середньої тяжкості.

Двоє жінок — у відділенні щелепно-лицьової хірургії. Усі прооперовані. Одну з жінок готуємося транспортувати до лікарні Дніпра”, — розповів лікар.

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Новости Днепра про У лікарні помер один із поранених під час ракетного удару по будинку в Кривому РозіУкраїнська

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