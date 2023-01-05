У лікарні помер 64-річний чоловік, який постраждав внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя

Тоді постраждав 64-річний чоловік. Його госпіталізували з важкими ураженнями грудної клітини.
На жаль, сьогодні стало відомо, що постраждалий помер.
Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.
Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким чоловіка, світла пам’ять!
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