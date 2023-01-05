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  • У лікарні помер 64-річний чоловік, який постраждав внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя

У лікарні помер 64-річний чоловік, який постраждав внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя

Сьогодні 10:15
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Учора вдень, 4 січня, росіяни вдарили по Нікополю з важкої артилерії.

Новости Днепра про У лікарні помер 64-річний чоловік, який постраждав внаслідок вчорашнього обстрілу Нікополя

Тоді постраждав 64-річний чоловік. Його госпіталізували з важкими ураженнями грудної клітини.

На жаль, сьогодні стало відомо, що постраждалий помер.

Про це повідомив Валентин Резніченко, голова Дніпропетровської ОВА.

Висловлюємо щирі співчуття рідним та близьким чоловіка, світла пам’ять!

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Новости Днепра про У лікарні помер 64-річний чоловік, який постраждав внаслідок вчорашнього обстрілу НікополяУкраїнська

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