У лікарні помер 11-річний хлопчик, у будинок якого поцілила ракета у Миколаєві

У Миколаєві у четвер, 13 жовтня, помер 11-річний хлопчик. Дитину дістали з-під завалів багатоповерхівки, яку обстріляли російські окупанти.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Нагадаємо, що у ніч проти 13 жовтня російська армія випустила по Миколаєву вісім ракет С-300. Одна з них влучила в житловий будинок. На місцях прильотів працювали рятувальники, які шукали під завалами людей. Коли працівники ДСНС знайшли хлопчика під завалами будинку, він ще був живим. Дитину госпіталізували та намагались врятувати.

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