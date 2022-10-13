У лікарні помер 11-річний хлопчик, у будинок якого поцілила ракета у Миколаєві

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.
Нагадаємо, що у ніч проти 13 жовтня російська армія випустила по Миколаєву вісім ракет С-300. Одна з них влучила в житловий будинок. На місцях прильотів працювали рятувальники, які шукали під завалами людей. Коли працівники ДСНС знайшли хлопчика під завалами будинку, він ще був живим. Дитину госпіталізували та намагались врятувати.
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