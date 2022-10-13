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  • У лікарні помер 11-річний хлопчик, у будинок якого поцілила ракета у Миколаєві

У лікарні помер 11-річний хлопчик, у будинок якого поцілила ракета у Миколаєві

Сьогодні 22:00
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У Миколаєві у четвер, 13 жовтня, помер 11-річний хлопчик. Дитину дістали з-під завалів багатоповерхівки, яку обстріляли російські окупанти.

Новости Днепра про У лікарні помер 11-річний хлопчик, у будинок якого поцілила ракета у Миколаєві

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. 

Новости Днепра про У лікарні помер 11-річний хлопчик, у будинок якого поцілила ракета у Миколаєві

Нагадаємо, що у ніч проти 13 жовтня російська армія випустила по Миколаєву вісім ракет С-300. Одна з них влучила в житловий будинок. На місцях прильотів працювали рятувальники, які шукали під завалами людей. Коли працівники ДСНС знайшли хлопчика під завалами будинку, він ще був живим. Дитину госпіталізували та намагались врятувати. 

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Новости Днепра про У лікарні помер 11-річний хлопчик, у будинок якого поцілила ракета у МиколаєвіУкраїнська Новости Днепра про У лікарні помер 11-річний хлопчик, у будинок якого поцілила ракета у МиколаєвіРусский

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