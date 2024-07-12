У лікарні Києва помер 7-річний хлопчик, який перебував в Охматдиті під час ворожої атаки 8 липня

В одній з лікарень Києва помер 7-річний Єгор Завадецький.

Трагічну звістку сповістили у “Вікна” з посиланням на маму хлопчика Анастасію Завадецьку.

Єгор Завадецький приїхав у Голинь з Херсона. Йому було 7 років, він тільки-но закінчив перший клас у місцевому ліцеї Голині.

20 червня хлопчик сильно травмувався після того, як впав з велосипеду, – внутрішній крововилив, забій черевної стінки, гематома на печінці. Його оперували в Калуші, потім перевезли до Івано-Франківська, а 25 червня доставили в Охматдит.

У Києві нам сказали, що одну з половин потрібно видаляти. Майже дев’ять годин тривала операція, після якої син був дві доби при свідомості, говорив та реагував, – розповіла мама хлопчика для “Вікна”.

За словами мами хлопчика, у нього утворився тромб, його знову відправили на операцію. Під час оперативного втручання у нього зупинилося серце.

У маленького Єгора відмовили печінка, нирки, не працював шлунок.

Увесь час, 12 днів, дитина перебувала в комі.

Єгору вдалося дивом вижити після ракетного удару росії по містах України 8 липня. Його перевезли у Київській кардіоцентр.

Сьогодні вранці, 12 липня, серце Єгора зупинилося.

Наш синочок помер. Єгорчик заснув назавжди. 7 років, – написала його мама в соціальних мережах.

За даними ДСНС, внаслідок ворожого удару 8 липня в Україні загинули 44 особи та 196 осіб постраждали, з них 10 дітей. Рятувальниками було врятовано 11 осіб, з них троє дітей.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: