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  • У лікарні Дніпра рятують 14-річну дівчинку з гострим алкогольним отруєнням

У лікарні Дніпра рятують 14-річну дівчинку з гострим алкогольним отруєнням

Сьогодні 07:00
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Дівчинку знайшли на вулиці.
Новости Днепра про У лікарні Дніпра рятують 14-річну дівчинку з гострим алкогольним отруєнням

Фото умовне.

Днями у Дніпрі, в Амур-Нижньодніпровському районі, сталася жахлива ситуація. На вулиці містяни знайшли непритомну дівчинку, вони відразу викликали “швидку”.

Неповнолітню госпіталізували до лікарні, де медики діагностували у неї гостре отруєння спиртним.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, 14-річна дівчинка разом зі своєю подругою вживали Revo. В якому стані зараз підліток – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні Дніпра рятують 16-річного хлопця, який впав в алкогольну кому.

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Новости Днепра про У лікарні Дніпра рятують 14-річну дівчинку з гострим алкогольним отруєннямУкраїнська

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