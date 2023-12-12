У лікарні Дніпра рятують 14-річну дівчинку з гострим алкогольним отруєнням

Дівчинку знайшли на вулиці.

Днями у Дніпрі, в Амур-Нижньодніпровському районі, сталася жахлива ситуація. На вулиці містяни знайшли непритомну дівчинку, вони відразу викликали “швидку”.

Неповнолітню госпіталізували до лікарні, де медики діагностували у неї гостре отруєння спиртним.

Про це повідомляє “Інформатор”.

За попередньою інформацією, 14-річна дівчинка разом зі своєю подругою вживали Revo. В якому стані зараз підліток – невідомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у лікарні Дніпра рятують 16-річного хлопця, який впав в алкогольну кому.

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