У лікарні Дніпра розповіли, як рятували життя відомому адвокату Масі Найєму: мозок було видно з-під пов’язки

Дякуємо нашим лікарям!

На початку червня відомий адвокат Масі Найєм, який захищав Україну у складі ЗСУ, отримав на полі бою важке поранення у голову. Внаслідок чого він втратив око.

За життя Масі боролися дніпровські лікарі. Як саме це було, сьогодні розповів генеральний директор однієї із дніпровський лікарень.

МАСІ НАЙЄМ. Не бачились майже рік. Дуже запам’яталось розбите тіло без ока і ознак життя, безнадійні розведення руками медиків, які доправили до лікарні, мозок, залитий кров’ю, який було видно на зовні з-під пов’язки. Операція, яку до двох годин ночі проводив під мікроскопом професор Андрій Сірко, по крупинкам, як пазл, збирав живе, що залишилось після розтрощення черепу уламком, – згадує генеральний директор.

На щастя, все “сталося, як у гарному фільмі”. І Масі сьогодні завітав до лікарні, де його врятували, та подякував лікарям.

Від поранень залишились шрами, відсутність ока не заважає жити, а дух людський стає прикладом. Всім би так. Ми знову разом, як і рік тому, ідемо до перемоги. Плануємо будувати нову, красиву Україну, – доповнив лікар.

Доземний уклін кожному і кожній, хто сьогодні рятує наших Героїв!

Вистоїмо та переможемо!

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