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  • У лікарні Дніпра розповіли, в якому стані дівчина, яка 20 годин провела під завалами зруйнованого будинку

У лікарні Дніпра розповіли, в якому стані дівчина, яка 20 годин провела під завалами зруйнованого будинку

Сьогодні 17:57
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У суботу, 14 січня, російська ракета влучила у багатоповерхівку у Дніпрі, зруйнувавши два під'їзди, а з ними життя десятків людей.
Новости Днепра про У лікарні Дніпра розповіли, в якому стані дівчина, яка 20 годин провела під завалами зруйнованого будинку

Фото із мережі.

На жаль, унаслідок цього зухвалого терору загинули 45 чоловік, з них 6 дітей.

79 містян вдалося врятувати. Серед них – 27-річна Катерина Кулак-Зеленська. Дівчина провела під завалами в одному топі та лосинах 20 годин і отримала переохолодження. Температура її тіла при госпіталізації становила 31 градус.

Нині Катя перебуває у лікарні. Сьогодні медики розповіли, в якому вона стані.

Крім переохолодження, у дівчини незначні травми. Зараз її стан вже покращився.

Новости Днепра про У лікарні Дніпра розповіли, в якому стані дівчина, яка 20 годин провела під завалами зруйнованого будинку

На жаль, чоловік та син Каті загинули.

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Новости Днепра про У лікарні Дніпра розповіли, в якому стані дівчина, яка 20 годин провела під завалами зруйнованого будинкуУкраїнська

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