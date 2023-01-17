У лікарні Дніпра розповіли, в якому стані дівчина, яка 20 годин провела під завалами зруйнованого будинку

На жаль, унаслідок цього зухвалого терору загинули 45 чоловік, з них 6 дітей.
79 містян вдалося врятувати. Серед них – 27-річна Катерина Кулак-Зеленська. Дівчина провела під завалами в одному топі та лосинах 20 годин і отримала переохолодження. Температура її тіла при госпіталізації становила 31 градус.
Нині Катя перебуває у лікарні. Сьогодні медики розповіли, в якому вона стані.
Крім переохолодження, у дівчини незначні травми. Зараз її стан вже покращився.
На жаль, чоловік та син Каті загинули.
Читайте також:
Автор:
На жаль, кількість загиблих унаслідок ракетного удару по багатоповерхівці у…
У суботу, 14 січня, російські окупанти вдарили ракетою Х-22 по…
До кінця року в усіх поїздах Інтерсіті в Україні працюватиме…
14 січня російські окупанти вдарили ракетою по багатоповерхівці у Дніпрі.