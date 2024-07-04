У лікарні Дніпра померла ще одна жертва ракетного обстрілу 3 липня

У Дніпрі зросла кількість загиблих через ракетну атаку 3 липня.

У лікарні померла 58-річна жінка, яка була поранена під час обстрілу Дніпра 3 липня.

Попри усі зусилля медиків, врятувати постраждалу не вдалося.

За даними начальника ОВА Сергій Лисака, загалом внаслідок атаки загинули семеро людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що кількість постраждалих через ракетний обстріл 3 липня зросла до 58 чоловік, у лікарнях перебуває 21 людина.

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