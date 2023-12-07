У лікарні Дніпра помер 62-річний чоловік, який отримав 70% опіків тіла на пожежі у власному будинку

Коли сталося займання, чоловік був напідпитку.

Сьогодні вночі у селі Аполлонівка Дніпровського району сталася пожежа у житловому будинку.

На жаль, постраждав 62-річний чоловік – його з опіками госпіталізували до лікарні Дніпра.

Як повідомляє “Інформатор”, пенсіонер отримав 70% опіків тіла.

На жаль, врятувати чоловіка не вдалося – близько 8 години ранку лікарі констатували його смерть.

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Дніпропетровщині внаслідок вибуху буржуйки вся родина отримала сильні опіки.

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