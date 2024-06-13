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  • У лікарні 7 поранених: у якому стані постраждалі внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг

У лікарні 7 поранених: у якому стані постраждалі внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг

Сьогодні 12:24
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Сім постраждалих внаслідок ракетного удару по Кривому Рогу 12 червня перебувають у лікарні.

Новости Днепра про У лікарні 7 поранених: у якому стані постраждалі внаслідок ракетної атаки на Кривий Ріг

За словами лікарів, всього до лікарень звернулося 14 постраждалих з різними травмами. Наразі у одному з медзакладів залишаються 7 поранених, серед яких троє – у відділенні реанімації.

Про це повідомила лікарка медзакладу Кривого Рогу, де перебувають постраждалі, пише “Свої Кривий Ріг”.

“Травми різні: скелетні, з розривами судин, з ураженням внутрішніх органів. Це молоді люди. На сьогодні у нас залишилося в стаціонарі 7 людей, 3 з них – у відділенні реанімації. Вони стабільні, але через великі ураження ще будуть знаходитися під інтенсивним лікуванням”, – розповіла медикиня.

За її словами, хворі, які мають важкий стан, потребуватимуть довготривалого лікування. Також їх вже прооперували.

Нагадаємо, у середу, 12 червня, по Кривому Рогу вдарили ракетою. У МВС повідомили, що кількість загиблих зросла до 8. Постраждала щонайменше 21 людина, серед травмованих – двоє дітей. Ще 4 осіб вважаються зниклими безвісти.

На ранок 13 червня, стало відомо, що ввечері закінчилась аварійно рятувальна операція на місці ворожої ракетної атаки. Відомо про 9 загиблих, 32 поранених, із них 5 дітей.

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Новости Днепра про У лікарні 7 поранених: у якому стані постраждалі внаслідок ракетної атаки на Кривий РігУкраїнська Новости Днепра про У лікарні 7 поранених: у якому стані постраждалі внаслідок ракетної атаки на Кривий РігРусский

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