У ліфтах в Дніпрі з’явилися набори виживання на випадок блекауту

У Дніпрі в ліфтах поставили набори на випадок відключення світла.

Екстрені відключення світла можуть статися в будь-який момент, тому мешканців однієї із багатоповерхівок в Дніпрі вирішили підготуватися на випадок “апокаліпсису”.

В одному із будинків ОСББ мешканці розмістили у ліфті “набір виживання” на випадок аварійного відключення світла, про це повідомили в дніпровській міськраді. Якщо хтось застрягне в ліфті – то зможе скористатися речами в цій коробці.

До набору виживання входять: вода, стаканчики, вологі серветки, пакети для сміття, печиво, рукавички, ліки проти підвищеного тиску чи від проблем з серцем. Мешканці будинку слідкують за тим, щоб коробку не відкрили діти і випадково не випили пігулки.

Нагадаємо, раніше такі набори з’явилися в Києві, де після того, як ворог атакував ТЕЦ, почалися постійні відключення світла. Напевне, мешканці Дніпра надихнулися саме цим.

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