У Києві знову збільшилася кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 8 липня

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.
Тіло ще однієї загиблої людини виявлено під час розбору завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Києва, – йдеться у дописі.
Наразі проводяться роботи з деблокації.
Загалом у столиці загинуло 27 осіб, поранено 117, з них – 10 дітей. 11 людей врятували.
Сьогодні ми писали, що у Києві під завалами будинку у Шевченківському районі виявили тіло хлопчика. Також, вчора з-під завалів Охматдиту дістали двох дітей та їхню маму.
Наразі відомо про 38 загиблих, серед них – четверо дітей, та 190 поранених українців внаслідок ракетної атаки окупантів по Україні 8 липня.
У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі. З «Охматдиту» всі пацієнти переведені в інші медичні заклади, – доповіли в публікації ДСНС.
Читайте також:
Автор:
У понеділок 8 липня Дніпропетровщина потерпала від ворожого ракетного обстрілу.
Стали відомі деякі деталі наслідків ворожої атаки по Києву.
Нікополь потерпав від ворожих атак майже цілу добу 7 липня.
У Верховній Раді запропонували два нових законопроєкти про "економічне бронювання".