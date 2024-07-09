У Києві знову збільшилася кількість загиблих внаслідок ворожої атаки 8 липня

Стало відомо про ще одну загиблу особу.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС України.

Тіло ще однієї загиблої людини виявлено під час розбору завалів багатоквартирного будинку у Шевченківському районі Києва, – йдеться у дописі.

Наразі проводяться роботи з деблокації.

Загалом у столиці загинуло 27 осіб, поранено 117, з них – 10 дітей. 11 людей врятували.

Сьогодні ми писали, що у Києві під завалами будинку у Шевченківському районі виявили тіло хлопчика. Також, вчора з-під завалів Охматдиту дістали двох дітей та їхню маму.

Наразі відомо про 38 загиблих, серед них – четверо дітей, та 190 поранених українців внаслідок ракетної атаки окупантів по Україні 8 липня.

У лікарнях Києва перебувають 64 людини, 28 госпіталізовано в Кривому Розі, 6 людей – у Дніпрі. З «Охматдиту» всі пацієнти переведені в інші медичні заклади, – доповіли в публікації ДСНС.

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