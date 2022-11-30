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У Києві жінка застрягла в ліфті і в неї почалися пологи

Сьогодні 07:00
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Рятувальники дістали породіллю з заблокованого ліфта багатоповерхівки у одному зі спальних районів Києва.

Новости Днепра про У Києві жінка застрягла в ліфті і в неї почалися пологи

Про це повідомили у головному управлінні державної служби з надзвичайних ситуацій столиці. Інцидент стався 28 листопада о 18:42. Ліфт зупинився між 5 і 6 поверхами дев’ятиповерхівки на вулиці Симиренка. Всередині перебувала вагітна жінка, у якої почалися пологи. 

Рятувальники негайно виїхали на місце подій та звільнили її з кабіни ліфта. Після того передали медикам, аби вони доставили жінку у пологовий будинок.

Нагадаємо, у КМДА радять не користуватися ліфтами під час планових відключень електрики – уникати поїздок варто за 30 хвилин до прогнозованого вимкнення. Проте, у Києві також відбуваються й аварійні відключення електроенергії.

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Новости Днепра про У Києві жінка застрягла в ліфті і в неї почалися пологиУкраїнська Новости Днепра про У Києві жінка застрягла в ліфті і в неї почалися пологиРусский

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