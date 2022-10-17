У Києві з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку врятували бабусю та котика

На жаль, троє людей загинули.

Сьогодні вранці окупанти атакували Київ дронами.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, в бік Києва зранку летіли 28 дронів.

Завдяки нашим ЗСУ, ППО більшість летючих терористів збили. У Києві пролунало загалом 5 вибухів. Один з них – в житловому будинку в Шевченківському районі, – написав Віталій Кличко.