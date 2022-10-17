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  • У Києві з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку врятували бабусю та котика

У Києві з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку врятували бабусю та котика

Сьогодні 12:45
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На жаль, троє людей загинули.

Новости Днепра про У Києві з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку врятували бабусю та котика

Сьогодні вранці окупанти атакували Київ дронами.

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, в бік Києва зранку летіли 28 дронів.

Завдяки нашим ЗСУ, ППО більшість летючих терористів збили. У Києві пролунало загалом 5 вибухів. Один з них – в житловому будинку в Шевченківському районі, – написав Віталій Кличко.

Новости Днепра про У Києві з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку врятували бабусю та котика

Рятувальники продовжують гасіння конструкцій будівлі та роботи з розбору завалів. Повідомляється, що з-під завалів врятували 19 мешканців будинку, зокрема літню жінку.

Новости Днепра про У Києві з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку врятували бабусю та котика

Також рятувальники дістали котика.

Новости Днепра про У Києві з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку врятували бабусю та котика

На жаль, внаслідок атаки загинули троє людей.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Новости Днепра про У Києві з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку врятували бабусю та котика

Новости Днепра про У Києві з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку врятували бабусю та котика

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Новости Днепра про У Києві з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку врятували бабусю та котикаУкраїнська

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