У Києві з-під завалів зруйнованого російськими дронами будинку врятували бабусю та котика

Сьогодні вранці окупанти атакували Київ дронами.
Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, в бік Києва зранку летіли 28 дронів.
Завдяки нашим ЗСУ, ППО більшість летючих терористів збили. У Києві пролунало загалом 5 вибухів. Один з них – в житловому будинку в Шевченківському районі, – написав Віталій Кличко.
Рятувальники продовжують гасіння конструкцій будівлі та роботи з розбору завалів. Повідомляється, що з-під завалів врятували 19 мешканців будинку, зокрема літню жінку.
Також рятувальники дістали котика.
На жаль, внаслідок атаки загинули троє людей.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
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