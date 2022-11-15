У Києві є влучання ракет в житлові будинки: в ОП опублікували відео наслідків

У Києві ворожа ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Раніше про влучання в Печерському районі Києва казав мер столиці Кличко.
Київ. Зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі, – зазначив він.
Тимошенко зазначив, що кілька ракет знищили сили ППО. Більше інформації згодом.
Небезпека не минула. Залишайтеся в укриттях.
Відео від Кирила Тимошенко.
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