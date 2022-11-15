У Києві є влучання ракет в житлові будинки: в ОП опублікували відео наслідків

У Києві є влучання ворожою зброєю в житлові будинки.

У Києві ворожа ракета влучила в житловий будинок. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко. Раніше про влучання в Печерському районі Києва казав мер столиці Кличко.

Київ. Зафіксовано два влучання російських ракет. Ворожа зброя уразила житлові будинки. На місці вже працюють рятувальники та лікарі, – зазначив він.

Тимошенко зазначив, що кілька ракет знищили сили ППО. Більше інформації згодом.

Небезпека не минула. Залишайтеся в укриттях.

Відео від Кирила Тимошенко.

Читайте також:

Українська

Автор: