У Києві внаслідок ворожого обстрілу понівечена дитяча лікарня

Зокрема, про них повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.
О 11:23 він доповів про те, що наразі відомо про 9 постраждалих в різних районах столиці, шістьох вже госпіталізовано.
Окрім того, стало відомо про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу.
Підтвердив це Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі.
Вони цілеспрямовано били по дітях сьогодні. Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян, – написав він у дописі.
У пресслужбі ДСНС України також доповіли про наслідки сьогоднішньої атаки ворога по Україні.
Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ, – доповіли у дописі.
Відомо, що окупанти використали понад 40 ракет різних типів. У пресслужбі підтвердили пошкодження дитячої лікарні, а також інфраструктури й житлових будинків у Києві.
За інформацією від ДСНС, наразі у Києві відомо про загиблих та травмованих, є значні руйнування, також у декількох районах виникло займання.
Всі спецслужби на місці, деталі уточнюються.
Станом на 11:36 відомо про 11 постраждалих.
UPD: За даними КМВА станом на 11:31 відомо про 5 загиблих.
Щодо Дніпра – очікуємо на офіційну інформацію від ОВА.
Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов прокоментував ракетну атаку на місто.
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