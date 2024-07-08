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У Києві внаслідок ворожого обстрілу понівечена дитяча лікарня

Сьогодні 11:40
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Стали відомі деякі деталі наслідків ворожої атаки по Києву.
Новости Днепра про У Києві внаслідок ворожого обстрілу понівечена дитяча лікарня

Фото пресслужби ДСНС.

Зокрема, про них повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі. 

О 11:23 він доповів про те, що наразі відомо про 9 постраждалих в різних районах столиці, шістьох вже госпіталізовано. 

Окрім того, стало відомо про влучання в одне з приміщень дитячого медичного закладу. 

Новости Днепра про У Києві внаслідок ворожого обстрілу понівечена дитяча лікарня

Підтвердив це Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі

Вони цілеспрямовано били по дітях сьогодні. Дитяча лікарня, цілеспрямований удар росіян, – написав він у дописі.

Новости Днепра про У Києві внаслідок ворожого обстрілу понівечена дитяча лікарня

У пресслужбі ДСНС України також доповіли про наслідки сьогоднішньої атаки ворога по Україні. 

Російські терористи знову масовано атакували ракетами Україну. Різні міста: Київ, Дніпро, Кривий Ріг, Словʼянськ, Краматорськ, – доповіли у дописі.

Відомо, що окупанти використали понад 40 ракет різних типів. У пресслужбі підтвердили пошкодження дитячої лікарні, а також інфраструктури й житлових будинків у Києві. 

За інформацією від ДСНС, наразі у Києві відомо про загиблих та травмованих, є значні руйнування, також у декількох районах виникло займання. 

Всі спецслужби на місці, деталі уточнюються. 

Станом на 11:36 відомо про 11 постраждалих.

UPD: За даними КМВА станом на 11:31 відомо про 5 загиблих.

Щодо Дніпра – очікуємо на офіційну інформацію від ОВА.

Нагадаємо, мер Дніпра Борис Філатов прокоментував ракетну атаку на місто.

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Новости Днепра про У Києві внаслідок ворожого обстрілу понівечена дитяча лікарняУкраїнська Новости Днепра про У Києві внаслідок ворожого обстрілу понівечена дитяча лікарняРусский

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