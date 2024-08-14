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У Києві в кафе вибухнула граната: що відомо

Сьогодні 21:11
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У кафе вибухнула граната.

Новости Днепра про У Києві в кафе вибухнула граната: що відомо

В одному з кафе Києва на вулиці Рейтерській, за попередньою інформацією, підірвали гранату, повідомив мер Кличко. Відповідні служби прямують на місце.

За уточненою інформацією, внаслідок спрацювання учбової гранати відбулось задимлення в приміщенні. Потерпілих та руйнувань немає, згодом повідомив Кличко.

Журналістка Kristina Berdynskykh, яка в момент вибуху була в кафе, повідомила в себе на Facebook, що на місці працює поліція та надала фото. 

Написала статтю, і пішла після роботи в бар «Зигзаг» на зустріч з друзями, відволіктися від новин. Відволіклася на годину, а потім у барі вибухнула учбова граната. Ну таке собі враження, вуха досі закладені. На місці працює поліція, – написала журналістка. 

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Новости Днепра про У Києві в кафе вибухнула граната: що відомоУкраїнська

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