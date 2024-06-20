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У Києві показали, хто понівечив могили захисників України (ФОТО)

Сьогодні 12:09
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З'ясувалося, хто вчинив акт вандалізму на Аскольдовій могилі.

Новости Днепра про У Києві показали, хто понівечив могили захисників України (ФОТО)

Про це розповіли у пресслужбі Київської міської прокуратури.

За попередньою інформацією, 20 червня зранку невідома жінка прибула на місце та понівечила могили загиблих Героїв: зірвала та поламала пам’ятні таблички, зіпсувала фотографії військових на могилах, розбила лампадки, пошкодила квіти та розмалювала державний прапор України. 

За фактом наруги над могилами захисників України розпочато розслідування.

Здійснюються оперативні слідчі та розшукові дії для встановлення особи жінки. Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі, – доповіли в публікації.

Нагадаємо, сьогодні у мережі поширили відео, на якому видно понівечені могили Да Вінчі, Джуса та Петриченка. 

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Новости Днепра про У Києві показали, хто понівечив могили захисників України (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Києві показали, хто понівечив могили захисників України (ФОТО)Русский

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