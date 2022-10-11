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У Києві під час ракетного обстрілу загинув полковник поліції із Дніпра

Сьогодні 13:37
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Чоловік їхав на роботу і потрапив під ракетний обстріл.

Новости Днепра про У Києві під час ракетного обстрілу загинув полковник поліції із Дніпра

У понеділок, 10 жовтня, росіяни атакували ракетами майже всю територію України. Наразі відомо про 19 загиблих. Серед них — 41-річний поліцейський родом із Дніпра. В момент удару полковник поліції, начальник відділу Департаменту Кіберполіції Юрій Заскока їхав бульваром Шевченка на роботу. 

Про це повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. 

Відомо, що Юрій родом із Дніпра. Починав кар’єру саме у Дніпрі, а згодом переїхав у Київ. У поліції чоловік пропрацював майже 24 роки. У нього було двоє дітей, тепер вони залишилися без батька. 

“На даний момент 19 загиблих та 108 осіб, які отримали поранення. Серед цих людей – наші працівники поліції. Один загинув, декілька поліцейських отримали поранення: і в місті Києві, і в інших областях. Можу підтвердити, що пошкоджено 199 об’єктів. Із них 46 – це приватні будинки, 30 – багатоквартирні будинки, 98 інших об’єктів, зокрема школи, лікарні та дитячі садки”, — повідомив Ігор Клименко.

Новости Днепра про У Києві під час ракетного обстрілу загинув полковник поліції із ДніпраУкраїнська

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