Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Києві на маршрут випустили трамваї з Дніпра: подробиці

Сьогодні 21:15
просмотров

20 березня у Києві на маршрут №33 (з Троєщини на Дарницю) вийшли 8 нових трамваїв. Їх зробила компанія “Татра-Юг”, яка базується у Дніпрі. Тепер маршрут курсування повністю відновили.

Новости Днепра про У Києві на маршрут випустили трамваї з Дніпра: подробиці

У пікові години інтервал руху на ньому складатиме 15 хвилин. Про це повідомляє Віталій Кличко, міський голова Києва.

“Нові трамваї курсуватимуть оновленими коліями, що відремонтували на ділянці між вулицями Павла Усенка і Фінським провулком. Загалом оновили 1076 метрів колії, замінили 1809 шпал, демонтували 2 стрілочних переїзди. Наразі на об’єкті завершують роботи з благоустрою”, – написав він.

Новости Днепра про У Києві на маршрут випустили трамваї з Дніпра: подробиці

Читайте також:

Новости Днепра про У Києві на маршрут випустили трамваї з Дніпра: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Києві на маршрут випустили трамваї з Дніпра: подробиціРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    У Дніпрі на Дзеркальній на ходу зайнявся BMW (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    У Дніпрі на Дзеркальній на ходу зайнявся BMW (ФОТО)

    20 березня у Дніпрі, на вулиці Дзеркальній, сталася пожежа. Там…

    У Кривому Розі чоловік перевозив наркотики на 800 тисяч гривень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    У Кривому Розі чоловік перевозив наркотики на 800 тисяч гривень

    У Кривому Розі правоохоронці затримали наркоторговця. Під час обшуків у…

    Кілька будинків в Дніпрі залишаються без води та тепла: ситуація на вечір 20 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Кілька будинків в Дніпрі залишаються без води та тепла: ситуація на вечір 20 березня

    У Дніпрі комунальники працюють над відновленням опалення та водопостачання у…

    У Дніпрі отруїли собаку-талісман цілого мікрорайону: Жулю рятують
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:10
    У Дніпрі отруїли собаку-талісман цілого мікрорайону: Жулю рятують

    У Дніпрі на проспекті Петра Калнишевського на кінцевій зупинці маршруток…

    Наверх