У Києві на маршрут випустили трамваї з Дніпра: подробиці

У пікові години інтервал руху на ньому складатиме 15 хвилин. Про це повідомляє Віталій Кличко, міський голова Києва.
“Нові трамваї курсуватимуть оновленими коліями, що відремонтували на ділянці між вулицями Павла Усенка і Фінським провулком. Загалом оновили 1076 метрів колії, замінили 1809 шпал, демонтували 2 стрілочних переїзди. Наразі на об’єкті завершують роботи з благоустрою”, – написав він.
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