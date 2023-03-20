У Києві на маршрут випустили трамваї з Дніпра: подробиці

20 березня у Києві на маршрут №33 (з Троєщини на Дарницю) вийшли 8 нових трамваїв. Їх зробила компанія “Татра-Юг”, яка базується у Дніпрі. Тепер маршрут курсування повністю відновили.

У пікові години інтервал руху на ньому складатиме 15 хвилин. Про це повідомляє Віталій Кличко, міський голова Києва.

“Нові трамваї курсуватимуть оновленими коліями, що відремонтували на ділянці між вулицями Павла Усенка і Фінським провулком. Загалом оновили 1076 метрів колії, замінили 1809 шпал, демонтували 2 стрілочних переїзди. Наразі на об’єкті завершують роботи з благоустрою”, – написав він.

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