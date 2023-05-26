У Києві на блокпосту суддя на смерть збив нацгвардійця: ймовірно, водій був напідпитку

Як повідомили у Державному бюро розслідувань, суддя на блокпосту збив 23-річного військовослужбовця Національної гвардії України. Ймовірно, водій був напідпитку.
У результаті ДТП нацгвардієць від отриманих травм загинув на місці.
Суддю затримали. Від проведення огляду на стан сп’яніння в закладі охорони здоров’я він відмовився.
Наразі вживаються процесуальні заходи щодо примусового відібрання біологічних зразків у судді. Призначені необхідні судові експертизи. Досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочато за статтею порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами в стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння, якщо вони спричинили смерть потерпілого (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 10 років.
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