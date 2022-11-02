Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Києві готують близько тисячі пунктів обігріву: що відомо

Сьогодні 07:15
просмотров

У Києві у разі надзвичайних ситуацій узимку можуть розгорнути близько тисячі пунктів обігріву для мешканців міста.

Новости Днепра про У Києві готують близько тисячі пунктів обігріву: що відомо

“Через ракетні атаки агресора на об’єкти критичної інфраструктури розглядаємо різні сценарії розвитку подій. Найгірший – коли взагалі не буде електроенергії, водо- та теплопостачання. На цей випадок понад тисячу пунктів обігріву в нашому місті ми готуємо”, – йдеться у повідомленні міськадміністрації.

Повідомляється, що для обладнання пунктів обігріву закуплено електрогенератори, зроблено запаси води та всього необхідного, щоб ці пункти обігріву приймали людей. У них можна буде зігрітися, випити чай, підзарядити телефони та за необхідності отримати необхідну допомогу.

Читайте також:

Новости Днепра про У Києві готують близько тисячі пунктів обігріву: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Києві готують близько тисячі пунктів обігріву: що відомоРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Сьогодні у Криворізькому районі попрощаюся із загиблим Героєм
    Новини Дніпра
    Сьогодні 06:45
    Сьогодні у Криворізькому районі попрощаюся із загиблим Героєм

    02 листопада об 12:00 на подвір'ї Недайводської гімназії (село Недайвода,…

    Величезні штрафи або в’язниця: мешканців Дніпропетровщини просять не спалювати опале листя
    Новини Дніпра
    Вчора 22:00
    Величезні штрафи або в’язниця: мешканців Дніпропетровщини просять не спалювати опале листя

    Мешканців області застерігають від спалювання опалого листя. Такі багаття забруднюють…

    У Днепрі на Тополі до співробітників АТБ в гості прилетів орел (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 21:15
    У Днепрі на Тополі до співробітників АТБ в гості прилетів орел (ВІДЕО)

    Така дивина сьогодні прилетіла на базу АТБ.

    “Сечі немає терпіти ці борошна”: рф запустила фейковий флешмоб через блекаут
    Новини Дніпра
    Вчора 20:30
    “Сечі немає терпіти ці борошна”: рф запустила фейковий флешмоб через блекаут

    Росія запустила фейковий флешмоб у соціальних мережах через блекаут в…

    Наверх