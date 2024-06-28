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  • У квартирах заблоковані люди: у Дніпрі один загиблий та п’ять поранених через ракетний удар

У квартирах заблоковані люди: у Дніпрі один загиблий та п’ять поранених через ракетний удар

Сьогодні 19:51
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У Дніпрі є загиблий внаслідок ракетного удару.

Новости Днепра про У квартирах заблоковані люди: у Дніпрі один загиблий та п'ять поранених через ракетний удар

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив оновлені дані щодо наслідків ракетного удару по Дніпру. 

Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше, адже зруйновані чотири поверхи у двох під’їздах. 

Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля – потерпілого засипало частинами понівеченого будинку.

Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога.

На відео можна побачити рятувальників, які дістають з розбитого автомобіля чоловіка.

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Новости Днепра про У квартирах заблоковані люди: у Дніпрі один загиблий та п'ять поранених через ракетний ударУкраїнська

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