У квартирах заблоковані люди: у Дніпрі один загиблий та п’ять поранених через ракетний удар

Очільник МВС Ігор Клименко повідомив оновлені дані щодо наслідків ракетного удару по Дніпру.
Станом на 19:45 відомо про одного загиблого та пʼятьох поранених. На жаль, жертв може бути більше, адже зруйновані чотири поверхи у двох під’їздах.
Рятувальники розбирають завали. У квартирах заблоковані люди. Одного чоловіка надзвичайники врятували з автомобіля – потерпілого засипало частинами понівеченого будинку.
Всі профільні служби на місцях. Потерпілим надається необхідна допомога.
На відео можна побачити рятувальників, які дістають з розбитого автомобіля чоловіка.
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