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У Криворізькому районі місцеві знайшли бойову частину від “шахеда”

Сьогодні 10:16
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Виявили підозрілий предмет - телефонуйте на лінію "101" чи "102"!
Новости Днепра про У Криворізькому районі місцеві знайшли бойову частину від

Фото умовне.

Ворог продовжує нещадно атакувати Дніпропетровщину, на жаль, після таких атак можуть залишатися небезпечні “подарунки” від окупантів.

Так, мешканці Новопільської громади Криворізького району під час земляних робіт знайшли бойову частину від БпЛА «шахед».

Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.

На місце події викликали саперів. Вони забрали та ліквідували небезпечну знахідку.

Закликаю всіх бути вкрай уважними та обережними – при виявленні підозрілих предметів у жодному разі не чіпати їх, а дзвонити 101 та 102, – закликав Вілкул.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в одному з міст Дніпропетровщини сьогодні пролунає вибух: що сталося.

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