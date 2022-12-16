У Кривому Розі зруйновано під’їзд: кількість постраждалих зросла, під завалами – люди

На жаль, є влучання. Так, у Кривому Розі російська ракета впала на житловий будинок. У результаті зруйновано один із п‘яти під‘їздів.
На жаль, двоє людей загинуло, а кількість постраждалих зросла до шести чоловік, серед них троє дітей.
Про це повідомили в Офісі президента.
Під завалами можуть перебувати дві особи, з них одна – дитина.
Рятувальні служби продовжують працювати на місці.
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Важлива інформація!
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