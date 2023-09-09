У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через російський обстріл

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.
Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, у лікарнях міста перебуває 34, троє з них у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна допомога.
Постраждалим від атаки мешканцям допомогає штаб за адресою вул. Церковна, 2 біля пам’ятника Святого Миколая.
Вночі нових атак не було, ліквідацією наслідків займаються комунальники та управителі.
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