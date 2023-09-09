У Кривому Розі зросла кількість постраждалих через російський обстріл

Кількість постраждалих осіб у Кривому Розі зросла до 74, госпіталізовано 34 людини.

Про це повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

Кількість постраждалих внаслідок вчорашнього ракетного удару збільшилася до 74 осіб, у лікарнях міста перебуває 34, троє з них у тяжкому стані. Їм надається вся необхідна допомога.