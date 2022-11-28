У Кривому Розі знову “замінували” всі школи

У Кривому Розі активізувалися мінувальники.

У Кривому Розі знову повідомляють про мінування всіх шкіл.

Про можливе мінування шкіл повідомляють місцеві ЗМІ. Зазначається, що інформація про начебто вибухівку надходить і з інших міст України.

На спецлінію поліції надійшло повідомлення з погрозами.

Все школы Украины будут VZORVANЫ молитесь с*ки, – сказано в повідомленні.

Така інформація надійшла правоохоронцям о 14:30. На місця, де може бути закладена вибухівка, виїхали спецслужби.

Скоріш за все, це чергове фейкове мінування. У Кривому Розі правоохоронці періодично вимушені перевіряти інформацію про вибухівку в школах. У більшості випадків нічого не знаходять.

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