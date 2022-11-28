У Кривому Розі знову “замінували” всі школи

У Кривому Розі знову повідомляють про мінування всіх шкіл.
Про можливе мінування шкіл повідомляють місцеві ЗМІ. Зазначається, що інформація про начебто вибухівку надходить і з інших міст України.
На спецлінію поліції надійшло повідомлення з погрозами.
Все школы Украины будут VZORVANЫ молитесь с*ки, – сказано в повідомленні.
Така інформація надійшла правоохоронцям о 14:30. На місця, де може бути закладена вибухівка, виїхали спецслужби.
Скоріш за все, це чергове фейкове мінування. У Кривому Розі правоохоронці періодично вимушені перевіряти інформацію про вибухівку в школах. У більшості випадків нічого не знаходять.
Читайте також:
Автор:
На початку 1970-х на набережній Дніпра з'явилося кафе «Причал». Знаходилось…
На Дніпропетровщині дев'яту добу шукають двох малолітніх школярів.
Дніпрянка знайшла нове призначення для російськомовних книжок.
У дніпровському "Акваріумі", що на Монастирському острові проблеми через відключення…