У Кривому Розі знову помітили отруйного павука: чи небезпечний він

На Дніпропетровщині знову зафіксували отруйного павука.

Житель Кривого Рогу випадково помітив павука-осу, коли намагався зайти до квартири своїх батьків, що розташована у багатоповерховому будинку.

Взявся за ручку (двері – ред.), відчув павутиння, дивлюся – павук сидить…, – сказав пан Александр у відео, яке опублікував у Facebook-спільноті “Павуки України“.

Чоловік зазначає – квартира не покинута, живуть у ній постійно. Тож павук прийшов та зробив собі “домівку” біля замка на двері досить швидко.

У коментарях до відео зазначають, що від укусу павука-оси “ласти не склеїш”, він боїться людину так само, як і вона його. Деякі коментатори шуткують, що павук занадто худий та, ймовірно просто прийшов поїсти.

Що відомо про павука-осу?

Яскравого павука із смугастим жовто-чорно-білим черевцем, що нагадує осу, називають Аргіопою, або Брюнніхою. Зустрічають його як в Україні, так і на Дніпропетровщині не вперше. Минулого року він навіть став зіркою соціальних мереж.

Ось найпоширеніше фото Аргіопи:

Ймовірно, павук, якого побачив житель Кривого Рогу, є самцем, адже він набагато менший за самку та має більш “тендітне” черевце.

Відомо, що цей незвичайний павук з яскравим забарвленням є отруйним, однак людям від його укусу серйозні наслідки не загрожують. Однак його отрута у частих випадках викликає сильний біль, що продовжуюється протягом тривалого часу. Також на місці укусу можуть утворюватись нариви.

За поведінкою павук-оса схожий на південноруського тарантула – якщо не чіпати його, то й він вам нічого не зробить.

У разі укусу варто не панікувати та звернутися до лікаря. Одразу після укусу, рекомендується покласти лід на уражене місце, а також випити антигістамінний препарат.

Але, якщо у вас алергія та вас вкусив павук, реакція на отруту буде трохи іншою – може навіть піднятися температура та значно погіршитися стань. У такому випадку варто негайно звернутися до медзакладу.

Нагадаємо, що у зв’язку зі спекою на території України активізувалися павуки, яких ми могли не помічати раніше – таке явище нормальне. До речі, нещодавно у Дніпрі в “Єві” помітили павука, схожого на тарантула.

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