У Кривому Розі знімуть найбільший прапор України у місті: причина - Днепр Инфо
У Кривому Розі знімуть найбільший прапор України у місті: причина
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Сегодня 14:58

У Кривому Розі знімуть з найбільшого у місті флагштоку прапор України.

Новости Днепра про У Кривому Розі знімуть найбільший прапор України у місті: причина

На флагштоці, який знаходиться у парку Героїв, будуть ремонтувати підйомний та поворотний механізм прапора, лебідку та замінять трос. Роботи триватимуть на вихідних, 8 і 9 червня. На цей час синьо-жовтий стяг знімуть.

Про це повідомили в Адміністрації комунального підприємства «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького» КМР.

Там зазначили, що найбільший флагшток встановили у Кривому Розі в 2021 році. За цей час він пошкодився і його потрібно оновити.

“Флагшток у парку Героїв встановлений у 2021 році, є найбільшим у місті. За час його експлуатації виникла необхідність проведення ревізії та поточного ремонту підйомного і поворотного механізмів прапора України”, – йдеться в повідомленні адміністрації.

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Новости Днепра про У Кривому Розі знімуть найбільший прапор України у місті: причинаУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі знімуть найбільший прапор України у місті: причинаРусский

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