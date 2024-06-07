На флагштоці, який знаходиться у парку Героїв, будуть ремонтувати підйомний та поворотний механізм прапора, лебідку та замінять трос. Роботи триватимуть на вихідних, 8 і 9 червня. На цей час синьо-жовтий стяг знімуть.
Про це повідомили в Адміністрації комунального підприємства «Парк культури і відпочинку імені Богдана Хмельницького» КМР.
Там зазначили, що найбільший флагшток встановили у Кривому Розі в 2021 році. За цей час він пошкодився і його потрібно оновити.
“Флагшток у парку Героїв встановлений у 2021 році, є найбільшим у місті. За час його експлуатації виникла необхідність проведення ревізії та поточного ремонту підйомного і поворотного механізмів прапора України”, – йдеться в повідомленні адміністрації.
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