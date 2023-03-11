У Кривому Розі знайшли 8-річну дівчинку, яка загубилася під час прогулянки на дитмайданчику

8-річна дитина пішла в невідомому напрямку та загубилася в районі Дружби. Її шукали протягом усього дня.
Надвечір правоохоронцям все ж вдалося знайти дівчинку та повернути її додому, до батьків. Про це інформує відділ комунікації Криворізького міського відділу Національної поліції.
На щастя, жертвою злочину або правопорушення дитина не стала.
Читайте також:
Автор:
10 березня у Дніпрі пройшла поліцейська спецоперація, за результатами якої…
У п'ятницю, 10 березня, Росія вчергове атакувала Дніпропетровську область. Ворог…
Вночі 11 березня на вулицях Дніпра помітили маленького хлопчика, який…
У п'ятницю, 10 березня, у Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького,…