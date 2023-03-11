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  • У Кривому Розі знайшли 8-річну дівчинку, яка загубилася під час прогулянки на дитмайданчику

У Кривому Розі знайшли 8-річну дівчинку, яка загубилася під час прогулянки на дитмайданчику

Сьогодні 17:05
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У Кривому Розі Дніпропетровської області знайшли маленьку дівчинку, яка зникла 10 березня під час прогулянки на дитячому майданчику.

Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли 8-річну дівчинку, яка загубилася під час прогулянки на дитмайданчику

8-річна дитина пішла в невідомому напрямку та загубилася в районі Дружби. Її шукали протягом усього дня. 

Надвечір правоохоронцям все ж вдалося знайти дівчинку та повернути її додому, до батьків. Про це інформує відділ комунікації Криворізького міського відділу Національної поліції.

На щастя, жертвою злочину або правопорушення дитина не стала.

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Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли 8-річну дівчинку, яка загубилася під час прогулянки на дитмайданчикуУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі знайшли 8-річну дівчинку, яка загубилася під час прогулянки на дитмайданчикуРусский

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