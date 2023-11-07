У Кривому Розі жінка напала на співмешканця з ножем: їй загрожує до 15 років позбавлення волі

В якому стані потерпілий - невідомо.

У понеділок, 6 листопада, в одному з приватних будинків у Кривому Розі стався жахливий випадок – під час сварки жінка нанесла співмешканцю ножове поранення.

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

В якому стані постраждалий – не зазначається.

Зловмисницю затримали. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання нападниці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тепер жінці загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в кафе сварка між відвідувачем та охоронцем закінчилася різаниною.

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