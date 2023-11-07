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  • У Кривому Розі жінка напала на співмешканця з ножем: їй загрожує до 15 років позбавлення волі

У Кривому Розі жінка напала на співмешканця з ножем: їй загрожує до 15 років позбавлення волі

Сьогодні 16:13
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В якому стані потерпілий - невідомо.

Новости Днепра про У Кривому Розі жінка напала на співмешканця з ножем: їй загрожує до 15 років позбавлення волі

У понеділок, 6 листопада, в одному з приватних будинків у Кривому Розі стався жахливий випадок – під час сварки жінка нанесла співмешканцю ножове поранення. 

Про це повідомили у ГУ НП у Дніпропетровській області.

В якому стані постраждалий – не зазначається.

Зловмисницю затримали. Слідчі повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 15 та ч. 1 ст. 115 (замах на вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання нападниці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тепер жінці загрожує покарання у вигляді до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі в кафе сварка між відвідувачем та охоронцем закінчилася різаниною.

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Новости Днепра про У Кривому Розі жінка напала на співмешканця з ножем: їй загрожує до 15 років позбавлення воліУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі жінка напала на співмешканця з ножем: їй загрожує до 15 років позбавлення воліРусский

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