У Кривому Розі завершили рятувальну операцію: в ОВА назвали остаточну кількість врятованих та загиблих

Надзвичайники обстежили всі квартири понівечених будинків. Врятували дев’ятьох тамтешніх мешканців, повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
Російська атака забрала життя трьох людей. Одна із них жінка, яка в момент удару йшла додому та була біля будинку. Її тіло знайшли невдовзі після того, як на місце приїхали рятувальники.
Кількість постраждалих ще уточнюється.
Розгорнуті кілька пунктів незламності. З людьми, які стали свідками ворожої атаки, працюють психологи. По допомогу до них вже звернулися понад 30 містян, – повідомляє Сергій Лисак.
У місті зафіксовані руйнування даху, стін і балконів, у квартирах вибиті вікна, пошкоджений автомобіль.
За інформацією Криворізького виконкому було три влучання. Два з них в житлові квартали у різних районах міста. Одна із ракет уразила 9-поверхівку, де загинуло троє людей, ще одна впала між двома п’ятиповерховими будинками. На місці другого влучання загиблих немає, але є поранені.
За медичною допомогою звернулися майже 40 людей. П’ятеро з них важкі – їх зараз оперують лікарі. Серед постраждалих 10 дітей.
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