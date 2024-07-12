У Кривому Розі затримали пенсіонера, який побив та хотів зґвалтувати 12-річного хлопчика - Днепр Инфо
У Кривому Розі затримали пенсіонера, який побив та хотів зґвалтувати 12-річного хлопчика
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Сегодня 15:48

66-річного чоловіка підозрюють в зґвалтуванні дитини.

Новости Днепра про У Кривому Розі затримали пенсіонера, який побив та хотів зґвалтувати 12-річного хлопчика

Збоченця, який зґвалтував 12-річну дитину взяли під варту. 

За даними слідства, фігурант застосувавши фізичну силу, вчинив дії сексуального характеру стосовно раніше знайомого 12-річного хлопчика. Родина дитини тривалий час винаймала житло у злочинця. 

Виявилося, що підозрюваний неодноразово судимий, у тому числі за умисне вбивство, поєднане зі зґвалтуванням, зґвалтування, грабіж, крадіжки, розбій.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що у Кривому Розі літній чоловік намагався зґвалтувати дитину та побив її.

На сполох забила мати постраждалого. Після того як син прийшов додому в синцях та розповів, що його побив літній чоловік та намагався зґвалтувати, жінка викликала поліцію та швидку.

Дитину госпіталізували до лікарні на медичне освідування.

За словами рідних хлопчика, злочин міг скоїв 60-річний знайомий чоловік, у якого родина винаймала житло. 

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Новости Днепра про У Кривому Розі затримали пенсіонера, який побив та хотів зґвалтувати 12-річного хлопчикаУкраїнська

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