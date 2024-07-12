У Кривому Розі затримали чоловіка, який пообіцяв знайомому переправити його за кордон за 10 тис доларів

Мешканець Кривого Рогу намагався переправити за кордон свого військовозобов’язаного знайомого.

За даними слідства, в червні цього року 45-річний чоловік зустрів свого знайомого та пообіцяв йому допомогти нелегально виїхати з України. Свої послуги він оцінив в 10 тисяч доларів. Також зазначив дату, коли можна покинути країну, та розповів всі деталі виїзду. Так, згідно домовленості, на початку липня військовозобов’язаний приїхав до Мукачево та самостійно поселився до готелю, де чекав на подальші вказівки. Однак його викрили правоохоронці.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Там також додали, що під час викриття схеми, знайома військовозобов’язаного передала підозрюваному організатору 10 тисяч доларів.

Його також затримали правоохоронці та повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене з корисливих мотивів( ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення залогу в розмірі 242 000 гривень. Слідство ще триває.

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