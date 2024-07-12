Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі затримали чоловіка, який пообіцяв знайомому переправити його за кордон за 10 тис доларів

У Кривому Розі затримали чоловіка, який пообіцяв знайомому переправити його за кордон за 10 тис доларів

Сьогодні 12:09
просмотров

Мешканець Кривого Рогу намагався переправити за кордон свого військовозобов’язаного знайомого.

Новости Днепра про У Кривому Розі затримали чоловіка, який пообіцяв знайомому переправити його за кордон за 10 тис доларів

За даними слідства, в червні цього року 45-річний чоловік зустрів свого знайомого та пообіцяв йому допомогти нелегально виїхати з України. Свої послуги він оцінив в 10 тисяч доларів. Також зазначив дату, коли можна покинути країну, та розповів всі деталі виїзду. Так, згідно домовленості, на початку липня військовозобов’язаний приїхав до Мукачево та самостійно поселився до готелю, де чекав на подальші вказівки. Однак його викрили правоохоронці.

Про це повідомили в Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону.

Там також додали, що під час викриття схеми, знайома військовозобов’язаного передала підозрюваному організатору 10 тисяч доларів.

Його також затримали правоохоронці та повідомили про підозру за фактом організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України, сприяння їх вчиненню порадами, вказівками, вчинене з корисливих мотивів( ч. 3 ст. 332 КК України). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення залогу в розмірі 242 000 гривень. Слідство ще триває.

Читайте також:

Новости Днепра про У Кривому Розі затримали чоловіка, який пообіцяв знайомому переправити його за кордон за 10 тис доларівУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі затримали чоловіка, який пообіцяв знайомому переправити його за кордон за 10 тис доларівРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Кінець епохи “чорного золота”: на Криворіжжі невдовзі вичерпаються запаси унікальної руди
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:49
    Кінець епохи “чорного золота”: на Криворіжжі невдовзі вичерпаються запаси унікальної руди

    Унікальна руда може закінчитися на Криворіжжі.

    У Дніпрі світла буде ще менше: відбулися зміни у графіках відключень
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:43
    У Дніпрі світла буде ще менше: відбулися зміни у графіках відключень

    Відбулися зміни у графіках відключень.

    У Кам’янському п’яна водійка влетіла в авто на АЗС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:30
    У Кам’янському п’яна водійка влетіла в авто на АЗС

    У Кам’янському сталася ДТП на АЗС WOG.

    На Дніпропетровщині шахраї пообіцяли військовозобов’язаному опікунство над чужими дітьми
    Новини Дніпра
    Сьогодні 11:17
    На Дніпропетровщині шахраї пообіцяли військовозобов’язаному опікунство над чужими дітьми

    У Дніпропетровській області шахраї надурили військовозобов'язаного.

    Наверх