У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

Лист від аноніма надійшов на пошту СБУ та поліції.

Крім того повідомлення надійшло і на електронну пошту “СВОЇх”

Вони написали про це у своєму Телеграм-каналі.

“Чесно кажучи, текст – суцільний набір букв, але правоохоронці змушені відреагувати. Якщо раптом знайдуть бомбу, ми вам розповімо про це”, – написано в повідомленні.

В обставинах розбираються правоохоронці.



Читайте також:

Українська Русский

Автор: