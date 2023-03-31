Сайт Дніпра Новини У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції
Лист від аноніма надійшов на пошту СБУ та поліції.
Крім того повідомлення надійшло і на електронну пошту
“СВОЇх”
.
Вони написали про це у своєму Телеграм-каналі.
“Чесно кажучи, текст – суцільний набір букв, але правоохоронці змушені відреагувати. Якщо раптом знайдуть бомбу, ми вам розповімо про це”, – написано в повідомленні.
В обставинах розбираються правоохоронці.
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Українська Русский Надежда Захарченко
Автор:
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