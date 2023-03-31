Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

Сьогодні 21:15
просмотров

Лист від аноніма надійшов на пошту СБУ та поліції.

Новости Днепра про У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліції

Крім того повідомлення надійшло і на електронну пошту “СВОЇх”.
 
Вони написали про це у своєму Телеграм-каналі.
 
“Чесно кажучи, текст – суцільний набір букв, але правоохоронці змушені відреагувати. Якщо раптом знайдуть бомбу, ми вам розповімо про це”, – написано в повідомленні.
 
В обставинах розбираються правоохоронці.
 


Читайте також: 

Новости Днепра про У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліціїУкраїнська Новости Днепра про У Кривому Розі «замінували» торгові центри, школи, дитсадки, готелі та відділення поліціїРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Наніс смертельні тілесні ушкодження дитині: в Дніпрі судитимуть чоловіка
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Наніс смертельні тілесні ушкодження дитині: в Дніпрі судитимуть чоловіка

    Поліція Дніпра затримала 29-річного підозрюваного у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень…

    Загинув Захисник із Дніпропетровської області Анатолій Москаленко
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Загинув Захисник із Дніпропетровської області Анатолій Москаленко

    Щодня наші військові чинять опір армії рф. Вони обороняють наш…

    У Дніпрі відновили подачу води на 4-х вулицях: ситуація на вечір 31 березня
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    У Дніпрі відновили подачу води на 4-х вулицях: ситуація на вечір 31 березня

    Сьогодні станом на 18:00 працівники КП "Дніпроводоканал" завершили аварійно-відновлювальні роботи…

    У Дніпрі біля будинку на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:04
    У Дніпрі біля будинку на Набережній Перемоги знайшли труп: коментар поліції

    Сьогодні, 31 березня, на Набережній Перемоги біля будинку №124 знайшли…

    Наверх