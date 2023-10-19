У Кривому Розі за ніч сталося три самогубства

У Кривому Розі за одну ніч відразу три людини вкоротили собі віку.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
Відомо, що на світанку на дитячому майданчику в Покровському районі повісився на мотузці 20-річний хлопець. У квартирі на Зарічному 21-річна дівчина повісилася на турніку над дверима. Попередньо, самогубству передувала сварка з чоловіком. А в Тернівському районі чоловік випав з вікна багатоповерхівки. Він помер ще до приїзду швидкої.
Усі обставини цих жахливих подій будуть встановлювати правоохоронці.
Будь ласка, не ігноруйте депресивні стани ваших рідних, поговоріть з ними, а краще зверніться по допомогу до фахівців!
Також можна звернутися на цілодобову гарячу лінію: 7333!
Читайте також:
Автор:
Будь ласка, будьте уважні за кермом!
Будь ласка, будьте обережні з вогнем!
Без паніки - усе під контролем!
Допомогти може кожен!