У Кривому Розі за ніч сталося три самогубства

Жахлива ніч...

У Кривому Розі за одну ніч відразу три людини вкоротили собі віку.

Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

Відомо, що на світанку на дитячому майданчику в Покровському районі повісився на мотузці 20-річний хлопець. У квартирі на Зарічному 21-річна дівчина повісилася на турніку над дверима. Попередньо, самогубству передувала сварка з чоловіком. А в Тернівському районі чоловік випав з вікна багатоповерхівки. Він помер ще до приїзду швидкої.

Усі обставини цих жахливих подій будуть встановлювати правоохоронці.

Будь ласка, не ігноруйте депресивні стани ваших рідних, поговоріть з ними, а краще зверніться по допомогу до фахівців!

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