У Кривому Розі юнак попросив забрати його з родини

Він самостійно звернувся до соцпрацівників

Про це повідомили в службі у справах дітей Покровського району Кривого Рогу.

Підліток сам звернувся до соцслужби і поскаржився на батьків. За його словами, вони пиячили та не піклувалися про нього. Дорослі ніде не працюють і навіть не намагаються шукати роботу, а всі гроші пропивають.

Юнак постійно був голодний і не міг нормально навчатися.

Хлопця оглянули лікарі, щоб оцінити його стан. Потім разом з ювенальними поліціянтами та соцпрацівниками він поїхав до Центру реабілітації.

Соцпрацівники тепер розбиратимуться з родиною юнака.

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