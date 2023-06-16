У Кривому Розі юнак попросив забрати його з родини

Про це повідомили в службі у справах дітей Покровського району Кривого Рогу.
Підліток сам звернувся до соцслужби і поскаржився на батьків. За його словами, вони пиячили та не піклувалися про нього. Дорослі ніде не працюють і навіть не намагаються шукати роботу, а всі гроші пропивають.
Юнак постійно був голодний і не міг нормально навчатися.
Хлопця оглянули лікарі, щоб оцінити його стан. Потім разом з ювенальними поліціянтами та соцпрацівниками він поїхав до Центру реабілітації.
Соцпрацівники тепер розбиратимуться з родиною юнака.
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