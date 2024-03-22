У Кривому Розі є влучання в об’єкти критичної інфраструктури: введено графіки аварійних відключень

У Кривому Розі є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
Про це повідомив Олександр Вілкул, голова Ради оборони міста.
Комбінована атака ворожими ракетами та “шахедами”. Є влучання в об’єкти критичної інфраструктури.
Де є можливість – краще набрати води та підзарядити гаджети та павербанки. Нагадую, що у місті працює 213 Пунктів незламності, в яких усе є, – написав він.
Також, за словами Вілкула, у місті введено графіки аварійних відключень, лікарні та інші об’єкти інфраструктури, де це можливо, переходять на генератори.
Будь ласка, бережіть себе!
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