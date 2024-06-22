У Кривому Розі волонтери запрошують долучитися до пошуків 10-річної Дарини Шевченко

Волонтери у Кривому Розі допомагають поліції у розшуку зниклої дитини.

Такий допис з’явився на сторінці руху “Пошук дітей Кривий Ріг (ПОИСК-КР)” у соцмережах.

Хто має змогу та бажання долучитися до пошуку 10-річної Дарини Шевченко — збір о 12.00-12.30 біля Сонячної галереї, — йдеться у повідомленні.

20 червня близько 14:00 дівчинка вийшла з дому та на теперішній час її місцеперебування невідоме.

Прикмети зниклої дитини: на вигляд 10-12 років, зріст 135 см, худорлявої статури, волосся темно-каштанового кольору нижче плечей.

Була одягнена: чорна футболка з малюнком пса Патрона, чорні шорти, білі босоніжки, біла кепка.

П ри собі мала сірий рюкзак із зображенням котів.

Якщо вам відома будь-яка інформація про місцезнаходження дівчини, прохання повідомити до відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції або за телефонами: 0688470001 чи 102.

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